В Киеве сотрудник ТЦК выстрелил себе в голову, — СМИ

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Один из сотрудников Печерского ТЦК в Киеве совершил попытку самоубийства. Он выстрелил себе в голову из пистолета, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным издания, инцидент произошел 9 ноября утром. Начальника группы персонала майора Андрея Воеводина обнаружили в помещении Печерского ТЦК огнестрельным ранением головы.

Правоохранители предварительно считают, что мужчина совершил попытку покончить с собой. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Издание также отмечает, что сотрудник Печерского ТЦК оставил предсмертную записку, в которой написал: "Устал, простите".

Известно, что Воеводин находится в состоянии комы.

Напомним, ранее в Киеве чиновника Подольского ТЦК задержали на взятке почти 5000 долларов.