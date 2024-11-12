В Киеве сотрудник ТЦК выстрелил себе в голову, — СМИ
Один из сотрудников Печерского ТЦК в Киеве совершил попытку самоубийства. Он выстрелил себе в голову из пистолета, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
По данным издания, инцидент произошел 9 ноября утром. Начальника группы персонала майора Андрея Воеводина обнаружили в помещении Печерского ТЦК огнестрельным ранением головы.
Правоохранители предварительно считают, что мужчина совершил попытку покончить с собой. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Издание также отмечает, что сотрудник Печерского ТЦК оставил предсмертную записку, в которой написал: "Устал, простите".
Известно, что Воеводин находится в состоянии комы.
Напомним, ранее в Киеве чиновника Подольского ТЦК задержали на взятке почти 5000 долларов.