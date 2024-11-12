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12 ноября 2024, 03:07

По горячим следам: в Киеве задержали двух квартирных воров

12 ноября 2024, 03:07
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фото: полиция
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Сначала вор проник в частный дом в Соломенском районе столицы, откуда похитил значительную сумму средств, а позже уже с сообщником совершил аналогичное преступление в другом районе города

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В Святошинском районе супруги сообщили в полицию о краже из квартиры. Вернувшись с работы домой, они обнаружили открытое окно, беспорядок, а также отсутствие наличных денег и золотых украшений.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленников. Ими оказались двое мужчин 38 и 46 лет.

Полицейские установили, что злоумышленники проникли в квартиру, откуда украли 8 тысяч гривен, 600 долларов, а также все золотые изделия.

Кроме того, правоохранители установили, что один из задержанных также совершил кражу из частного дома в Соломенском районе. Фигурант украл из дома 14 тысяч гривен и 600 долларов.

Во время обысков полицейские изъяли часть похищенных средств и ювелирных изделий.

Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве задержали курьера в военной форме и двух его подельников за сбыт амфетамина. Мужчинам объявили о подозрении.

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