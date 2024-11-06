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06 ноября 2024, 13:14

На Харьковщине правоохранители изъяли почти 3 тысячи литров поддельного "брендового" алкоголя

06 ноября 2024, 13:14
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фото: полиция
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Полицейские Харьковской области изъяли более 2900 литров фальсифицированного алкоголя. Контрафактная продукция реализовывалась под марками мировых брендов на территории всего государства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

В полиции отмечают, что для производства контрафактного спиртного использовался "этиловый спирт сомнительного происхождения" и поддельные марки акцизного налога.

Также организаторы бизнеса продавали свою продукцию без акцизных марок и других знаков маркировки алкогольной продукции, как этого требует законодательство Украины.

Правоохранители обнаружили склады, на которых хранили и дальше сбывали изготовленные "мировые бренды алкоголя".

"Реализация незаконно изготовленной продукции осуществлялась в "бег-ин-бокс" по всей территории Украины", - рассказали в полиции.

Следователи изъяли более 2900 литров незаконно приготовленных алкогольных напитков. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Виннице разоблачили подпольное производство алкоголя и торговлю контрафактными сигаретами.

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