Суд у Києві виніс вирок псевдоволонтеру, який обкрадав пенсіонерів

фото: прокуратура

У Києві чоловікові, який під виглядом волонтера обкрадав пенсіонерів, засудили до 5,5 років позбавлення волі. Псевдоволонтер обкрадав літніх людей, обіцяючи їм матеріальну допомогу від міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як розповіли у прокуратурі, чоловік представлявся волонтером від Київської міської адміністрації і таким чином проникав у квартири літніх людей, після чого вчиняв крадіжки.

Зокрема, жертвою фігуранта став 76-річний киянин, який відчинив обвинувачуваному двері після того, як той представився волонтером Київської міської адміністрації.

Псевдоволонтер розповів чоловікові, що від мера міста йому виділено матеріально допомогу. Тож чоловік пустив незнайомця до квартири.

"Поки пенсіонер шукав документи, гість забрав його гаманець та невеликі заощадження", - розповіли у прокуратурі

Святошинський районний суд міста Києва засудив чоловіка до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок львівському псевдоволонтеру, якого викрили на привласненні гуманітарної допомоги, яка завозилася з-за кордону.