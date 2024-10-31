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31 октября 2024, 23:56

Суд закрыл дело против командира харьковского "Беркута" Владислава Лукаша

31 октября 2024, 23:56
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watchers.media
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Суд в Киеве закрыл дело против бывшего командира харьковского Беркута Владислава Лукаша. Его обвиняли в разгоне протестующих 1 декабря 2013 на улице Банковой и нападения спецназовцев на протестующих 18 февраля 2014 во время мирного шествия в Правительственном квартале.

Об этом сообщил медиапроект Watchers, передает RegioNews.

Дарницкий райсуд освободил бывшего правоохранителя, действия которого квалифицировали как препятствование митингам с применением насилия, превышение власти и служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия, служебную халатность, препятствование деятельности журналистов, от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.

19 марта 2024 года адвокат Лукаша обратилась с ходатайством о закрытии уголовного производства и освобождении своего подзащитного от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по делу. В свою очередь прокуратура настаивала, что по делу более 100 потерпевших, и всем необходимо сообщить о ходатайстве адвоката и выслушать их мнение по этому поводу.

Через несколько месяцев на судебном слушании 6 октября 2024 года прокуратура и представительница потерпевших Виктория Дейнека выступали против закрытия дела. Также Лукашу предлагали продолжить рассмотрение дела до решения суда по доказательству его невиновности. Сторона защиты Лукаша заявила, что настаивает на освобождении от уголовной ответственности подзащитного.

На заседании 30 октября потерпевшие по делу Лукаша высказались категорически против ее закрытия. Несмотря на это, судья Татьяна Щасна приняла решение полностью удовлетворить ходатайство адвоката Лукаша. Гражданские иски потерпевших оставили без рассмотрения. Это означает, что пострадавшие от действий беркутовцев протестующие не получат компенсации. Стороны могут оспорить это решение суда к апелляции Киева.

Журналисты отмечают, что в настоящее время Соломенский суд Киева рассматривает еще одно дело в отношении Лукаша. В нем ему инкриминируют в том числе организацию теракта 18 февраля 2014 года. Также в конце лета 2024 Лукаш получил новое подозрение в штурме Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Напомним, в мае этого года Шевченковский районный суд города Киева закрыл одно из евромайдановских дел по разгону мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. С подозреваемых сняли все обвинения, а также отменили арест с их имущества.

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