11:26  31 жовтня
КМВА показала наслідки падіння уламків у Подільському районі Києва
14:46  31 жовтня
Росіяни готують штурми з бронетехнікою на Запорізькому напрямку, – Сили оборони
13:50  31 жовтня
Легковик впав у річку: подробиці смертельної ДТП на Херсонщині
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2024, 23:56

Суд закрив справу проти командира харківського "Беркута" Владислава Лукаша

31 жовтня 2024, 23:56
Читайте также на русском языке
watchers.media
Читайте также
на русском языке

Суд у Києві закрив справу проти колишнього командира харківського «Беркута» Владислава Лукаша. Його обвинувачували у розгоні протестувальників 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій та нападу спецпризначенців на протестувальників 18 лютого 2014 року під час мирної ходи в Урядовому кварталі.

Про це повідомив медіапроєкт Watchers, передає RegioNews.

Дарницький райсуд звільнив колишнього правоохоронця, дії якого кваліфікували як перешкоджання мітингам із застосуванням насильства, перевищення влади та службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, службовій недбалості, перешкоджання діяльності журналістів, від кримінальної відповідальності через сплив строків давності.

19 березня 2024 року адвокатка Лукаша звернулась з клопотанням про закриття кримінального провадження та звільнення свого підзахисного від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності по справі. Своєю чергою прокуратура наполягала, що у справі понад 100 потерпілих, і всіх необхідно повідомити про клопотання адвоката та вислухати їхню думку з цього приводу.

Через кілька місяців, на судовому слуханні 6 жовтня 2024 року прокуратура і представниця потерпілих Вікторія Дейнека заперечували закриття справи. Також Лукашу пропонували продовжити розгляд справи до рішення суду для доведення його невинуватості. Сторона захисту Лукаша заявила, що наполягає на звільненні від кримінальної відповідальності її підзахисного.

На засіданні 30 жовтня потерпілі у справі Лукаша висловились категорично проти її закриття. Попри це, суддя Тетяна Щасна ухвалила повністю задовольнити клопотання адвокатки Лукаша. Цивільні позови потерпілих залишили без розгляду. Це означає, що постраждалі від дій беркутівців протестувальники не отримають компенсації. Сторони можуть оскаржити цю ухвалу суду до апеляції Києва.

Журналісти зауважують, що наразі Солом’янський суд Києва розглядає ще одну справу щодо Лукаша. У ній йому інкримінують в тому числі організацію теракту 18 лютого 2014 року. Також наприкінці літа 2024 року Лукаш отримав нову підозру в штурмі Майдану в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Нагадаємо, у травні цього року Шевченківський районний суд міста Києва закрив одну з євромайданівських справ стосовно розгону мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. З підозрюваних зняли всі обвинувачення, а також скасували арешт з їхнього майна.

суд Київ Майдан Беркут
Від спецоперації до мовчання: куди зник головний фігурант справи "ПриватБанку" Володимир Яценко
31 жовтня 2024, 18:50
Кличко повідомив, у скількох будинках у Києві вже підключили опалення
31 жовтня 2024, 13:57
КМВА показала наслідки падіння уламків у Подільському районі Києва
31 жовтня 2024, 11:26
Всі новини »
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
17 жовтня 2024
План перемоги Зеленського: як експерти оцінюють ініціативу президента
Напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги над росією. Цей документ містить п’ять основних пунктів щодо того, як змусити рф припинити війну і за словами очіль...
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
Житель Сумщини отримав довічний термін за систематичне ґвалтування своєї малолітньої доньки
01 листопада 2024, 04:18
Судовий розпорядник із Житомира, якого викрили на хабарництві, отримав чотири роки в'язниці
01 листопада 2024, 03:49
На Закарпатті п’яна водійка на смерть збила жінку
01 листопада 2024, 03:15
Суд у Львові покарав штрафом лікаря, який вимагав хабар від військового
01 листопада 2024, 02:40
На Хмельниччині грабіжник накинувся з ножем на 16-річну дівчину
01 листопада 2024, 02:00
На Вінниччині мотоцикліст влаштував ДТП і втік, покинувши травмованого пасажира
01 листопада 2024, 01:27
На Буковині на кордоні з Румунією в авто іноземця виявили сховок із сигаретами
01 листопада 2024, 00:56
Зґвалтування у Глевасі на Київщині: поліція розшукує свідків та ймовірних жертв
01 листопада 2024, 00:19
Росіяни атакували Полтавщину дронами: зруйновані житлові будинки, виникли пожежі
31 жовтня 2024, 22:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Всі публікації »
Андрій Длігач
Павло Казарін
Олександр Коваленко
Всі блоги »