Кличко сообщил, в скольких домах в Киеве уже подключили отопление

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В Киеве к системе отопления по состоянию на утро 31 октября подключили 16% жилищного фонда столицы, а точнее 1617 многоэтажек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

Он отметил, что многоэтажные дома подключают к системе теплоснабжения постепенно, но подача тепла ко всем домам может затянуться на семь дней, поскольку система централизованного теплоснабжения в Киеве является одной из крупнейших в Европе. Она охватывает 2,7 тысячи км теплосетей, теплоэлектроцентрали и 160 задействованных в отопительном процессе котельных.

"Включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, потому резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям", - пояснил мэр.

В то же время добавил, что дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих.

Напомним, в Киеве начали включать отопление в жилых домах с 30 октября.