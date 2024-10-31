КГВА показала последствия падения обломков в Подольском районе Киева

фото: КГВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМВА.

Как известно, в Подольском районе города в результате падения обломков дронов возник пожар на открытой местности, также была повреждена высоковольтная линия электропередач. Кроме того, на обнародованных кадрах видно, что в зданиях рядом с местом курения обломков выбиты окна.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронов 31 октября в Киеве были повреждены окна в трех многоэтажках.