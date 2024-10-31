КМВА показала наслідки падіння уламків у Подільському районі Києва

фото: КМВА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМВА.

Як відомо, в Подільському районі міста внаслідок падіння уламків дронів виникла пожежа на відкритій місцевості, також було пошкоджено високовольтну лінію електропередач. Окрім того, на оприлюднених кадрах видно, що у будівлях поруч з місцем паління уламків вибиті вікна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронів 31 жовтня у Києві були пошкоджені вікна у трьох багатоповерхівках.