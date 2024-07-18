Жительница Киева под видом чая занималась контрабандой каннабиса из Таиланда

фото: Киевская областная прокуратура

Сотрудники Киевской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении жительнице столицы по факту контрабанды наркотического средства. Злоумышленницу задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, фигурантка вступила в сговор с неустановленным лицом из Королевства Таиланд, которое приобрело там 2 кг каннабиса и отправило задержанному.

"С целью утаивания от таможенного контроля наркотического средства, товар упаковали в четыре полиэтиленовых пакета с наклейками "тайский чай" и отправили женщине", – говорится в сообщении.

Киевлянку задержали при получении международной почтовой отправки. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области мошенник за 70 тысяч долларов обещал мужу должность директора госпредприятия.