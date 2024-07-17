Ремонт дороги с убытками более чем на 14 млн грн: директору "Киевавтодора" сообщили о подозрении

фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности действующему директору Коммунальной корпорации "Киевавтодор". Из-за чиновника ремонт дороги на участке Фастов – Мытница – Обухов – Ржищев обошелся с убытками более чем в 14 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, в 2019 году Служба автомобильных дорог в Киевской области и частное общество заключили соглашение на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги Р – 19 Фастов – Мытница – Обухов – Ржищев.

В дальнейшем заместитель начальника по развитию дорог Службы автомобильных дорог в Киевской области не проверил достоверность данных, внесенных в акты приемки выполненных строительных работ и подписал их. В настоящее время он руководит КК "Киевавтодор".

"Согласно выводам экспертов, стоимость работ, которые не могли быть приняты, поскольку нуждаются в переработке, составляет 42 млн гривен, из которых именно подозреваемый принял работы на сумму более 14 млн гривен", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие. Директору КК "Киевавтодор" грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что исполняющей обязанности директора "Киевгорсвета" грозит до пяти лет тюрьмы. В период с января по март 2022 года чиновник заключила договоры с обществом о поставках электрической энергии для потребителей. В дальнейшем правоохранители установили, что цена по договору была значительно завышена, чем реальная рыночная стоимость - убытки 12 миллионов гривен.