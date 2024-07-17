На Закарпатье пенсионер из Польши вез в Венгрию более 3600 пачек сигарет

фото: ГПСУ

Пограничники Мукачевского отряда разоблачили гражданина Польши, который упаковал в автомобиль Renault несколько тысяч пачек сигарет и тайно вез их в Венгрию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Попытку перемещения табачных изделий разоблачили ночью 17 июля в пункте пропуска "Лужанка". 70-летний иностранец хотел воспользоваться полосой "зеленый коридор".

"В ходе проведения проверки под обшивкой кузова автомобиля, под сиденьем водителя и пассажира обзорная группа обнаружила 3630 пачек табачных изделий разных марок", – говорится в сообщении.

Вместе с контрабандными сигаретами у иностранца изъяли машину. В настоящее время устанавливается оценка имущества.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили 31-летнего гражданина Молдовы, который хотел скрыто вывезти из Украины более 370 флаконов жидкости для электронных сигарет и 55 газовых баллончиков слезоточивого действия разных марок. Злоумышленник спрятал "товар" в пустой газовой установке своего автомобиля.