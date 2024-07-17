В Киевской области мошенник за 70 тысяч долларов обещал мужчине должность директора госпредприятия

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За взятку в размере 70 000 долларов фигурант обещал мужчине назначение на должность директора государственного предприятия. Злоумышленника задержали

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

На днях злоумышленник "попался" при передаче средств за влияние на должностных лиц по назначению на должность директора предприятия. По факту мошенничества ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

"В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 3 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, народный депутат Украины Николай Задорожний был исключен из состава партии "Слуга народа".

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили народному депутату Николаю Задорожному о подозрении за вымогательство взятки в размере 3,4 млн грн. За откат он обещал не препятствовать проводить ремонтные работы объектов инфраструктуры на Сумщине.