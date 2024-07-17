Иностранец пытался вывезти из Украины жидкость для вейпов и перцовые баллончики

фото: ГПСУ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили 31-летнего гражданина Молдовы, который хотел скрыто вывезти из Украины жидкость для вейпов и газовые баллончики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Злоумышленник "попался" в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Известно, что иностранец приобрел товар в Одессе и тщательно спрятал его в пустой газовой установке своего автомобиля. При осмотре машины охранники границы обнаружили более 370 флаконов жидкости для электронных сигарет и 55 газовых баллончиков слезоточивого действия разных марок.

"Свои действия иностранец объяснил тем, что намеревался реализовать свой товар за границей", – говорится в сообщении.

Теперь вместо прибыли у горе-бизнесмена изъяли автомобиль и конфисковали товар. Также злоумышленник будет отвечать перед законом.

Напомним, ранее 34-летний водитель автобуса хотел ввезти в Украину более 100 контрабандных iPhone.