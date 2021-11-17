В Киеве за наркоторговлю задержали двоих экс-полицейских

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Правоохранители пресекли деятельность двух бывших сотрудников Нацполиции Украины, которые в Киеве сбывали наркотики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Отмечается, что, двое бывших полицейских (подполковник и майор, освободившихся из рядов полиции в 2020 году) организовали бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотических веществ.

"Расчеты с клиентами производились наличными, а товар передавался из рук в руки. С целью документирования их преступной деятельности правоохранители провели у фигурантов оперативную закупку наркотических средств - 15 гр кокаина и 100 гр метадона на общую сумму 3 тысячи долларов США", - говорится в сообщении.

У бывших полицейских провели обыски, в ходе которых были изъяты наркотические средства, весы, боеприпасы, оружие, черновые записи, удостоверения работников правоохранительных органов, около 20 паспортов разных стран на имя других лиц, специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей, устройства для проникновения в автомобили и другие вещественные доказательства.

Одному фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также готовится сообщение о подозрении второму фигуранту уголовного производства.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевщины, который наладил сбыт наркотиков и психотропов на территории столицы.