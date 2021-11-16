В Киеве из машины стреляли в мужчину, полиция объявила спецоперацию по розыску преступника

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В Святошинском районе столицы на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину

Об этом сообщает прессслужба полиции Киева, передает RegioNews.

В результате инцидента пострадал мужчина, которому оказывается медицинская помощь. В столице введена специальная полицейская операция для розыска и задержания злоумышленника.

"В полиции Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала "скорая", следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя", - говорится в сообщении.

Для розыска и задержания злоумышленника в столице введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции.

Как сообщалось, в Киеве в Подольском районе мужчина устроил стрельбу.