Столичные школьники еще на неделю задержатся на "дистанционке"

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В Киеве учащиеся, в том числе начальной школы, на следующей неделе будут продолжать обучение в дистанционном режиме

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга по ситуации с коронавирусом в столице, передает RegioNews.

"В Киеве увеличивается количество больных детей. Поэтому на следующей неделе учащиеся, в частности младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме. Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также - их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение", – сказал мэр.

Он обратился к родителям с просьбой не настаивать на открытии школ. По словам Кличко, в столице сейчас самое большое за все время пандемии количество госпитализированных детей с симптомами коронавирусной болезни, некоторые из них находятся в реанимации.

"В последние недели в столичные больницы госпитализируют все больше больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, более агрессивен и поражает много молодых людей и детей, с последствиями и осложнениями. Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них - в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса", – подчеркнул Кличко.

Ранее мы писали, что главный государственный санитарный врач Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.