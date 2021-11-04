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04 ноября 2021, 16:59 10

В Минздраве возмущаются, что школьники в "красных" зонах учатся дистанционно

04 ноября 2021, 16:59 10
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Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина

Как заявил он на брифинге представителей Минздрава, решения областной власти не должны нарушать постановление Кабмина О карантине, пишет RegioNews.

Как пояснил Кузин, правительственное постановление №1236 предусматривает, что в "красной" зоне разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

"Решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить постановлению №1236... По моему убеждению, в областях должен продолжаться учебный процесс. Пока мы должны выполнять решение, принятое местными властями, но мы надеемся, что очень быстро сможем предоставить разъяснения и проработать с КГГА указанное вопрос", - сказал главный санврач.

Сейчас дистанционное обучение 1-11 классов ввели в Киеве, Херсоне, Львове, Сумской области. Однако, согласно постановлению Кабмина, начальная школа и детсады могут работать в "красной" зоне, несмотря на уровень вакцинации в заведении.

Напомним, ранее Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавирус в Украине.

красная зона Игорь Кузин Минздрав

 
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