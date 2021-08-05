Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку, - СМИ

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал в отставку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", которому сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он написал рапорт на увольнение", - сообщил собеседник издания.

Крищенко был заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.

Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.