Глава поліції Києва Крищенко подав у відставку, - ЗМІ

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Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", якому повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він написав рапорт на звільнення", - повідомив співрозмовник видання.

Крищенко був заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.

Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.