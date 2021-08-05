Глава поліції Києва Крищенко подав у відставку, - ЗМІ
Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко подав у відставку
Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", якому повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Він написав рапорт на звільнення", - повідомив співрозмовник видання.
Крищенко був заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.
До цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.
Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.
Згодом у "Слузі народу" заговорили про Авакова як про кандидата в мери Харкова.
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