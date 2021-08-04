В прокуратуре назвали возможные мотивы нападения ветерана АТО на Кабмин
Бывший боец АТО Владимир Прохнич, который угрожал взорвать гранату в здании Кабмина, был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews.
С какой целью он пришел в админздание и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих", - сообщила она.
Максимец добавила, что Прохнича доставили в Печерское управление полиции, где с ним работают следователь и процессуальный руководитель.
Напомним, сегодня в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет. Менее чем через час злоумышленника задержали.
Впоследствии стало известно, что мужчине, который угрожал взорвать Кабмин, проведут психиатрическую экспертизу.