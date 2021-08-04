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04 августа 2021, 13:42 3337

В прокуратуре назвали возможные мотивы нападения ветерана АТО на Кабмин

04 августа 2021, 13:42 3337
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Фото: Facebook
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Бывший боец АТО Владимир Прохнич, который угрожал взорвать гранату в здании Кабмина, был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews.

С какой целью он пришел в админздание и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих", - сообщила она.

Максимец добавила, что Прохнича доставили в Печерское управление полиции, где с ним работают следователь и процессуальный руководитель.

Напомним, сегодня в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет. Менее чем через час злоумышленника задержали.

Впоследствии стало известно, что мужчине, который угрожал взорвать Кабмин, проведут психиатрическую экспертизу.

Кабмин финансирование зарплаты прокуратура военные пенсия

 
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