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04 серпня 2021, 13:42 3357

У прокуратурі назвали можливі мотиви нападу ветерана АТО на Кабмін

04 серпня 2021, 13:42 3357
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Фото: Facebook
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Колишній боєць АТО Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, був незадоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців

Про це повідомила в Facebook прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

З якою метою він прийшов до адмінбудівлі та чого хотів домогтися, з’ясовується. В загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців", - повідомила вона.

Максимець додала, що Прохнича доставили до Печерського управління поліції, де з ним працюють слідчий та процесуальний керівник.

Нагадаємо, сьогодні в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні. Менш ніж через годину зловмисника затримали.

Згодом стало відомо, що чоловіку, який погрожував підірвати Кабмін, проведуть психіатричну експертизу.

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