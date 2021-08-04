У прокуратурі назвали можливі мотиви нападу ветерана АТО на Кабмін

Фото: Facebook

Колишній боєць АТО Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, був незадоволений роботою держустанови та неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців

Про це повідомила в Facebook прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

З якою метою він прийшов до адмінбудівлі та чого хотів домогтися, з’ясовується. В загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців", - повідомила вона.

Максимець додала, що Прохнича доставили до Печерського управління поліції, де з ним працюють слідчий та процесуальний керівник.

Нагадаємо, сьогодні в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні. Менш ніж через годину зловмисника затримали.

Згодом стало відомо, що чоловіку, який погрожував підірвати Кабмін, проведуть психіатричну експертизу.