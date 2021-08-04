В Киеве неизвестный угрожает взорвать Кабмин

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В Киеве неизвестный угрожает взорвать гранату в здании Кабмина

Как пишет RegioNews, видео с мужчиной опубликовал в Facebook председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

На видео мужчина говорит, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просит мужчин входить в здание, а женщин - нет.

"Это захват здания, у меня боевая граната, убирайте людей",- говорит мужчина.

Только что ... человек с гранатой зашел в Кабмин-выдернул чеку и кричит захват здания. Жесть.. Posted by Игорь Бондарчук on Wednesday, August 4, 2021

Напомним, недавно в Запорожье мужчина угрожал взорвать ТЦ.