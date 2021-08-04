Нападение на Кабмин: злоумышленнику проведут психиатрическую экспертизу

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Министр внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на сегодняшнее происшествие в здании правительства, заявив, что мужчине с гранатой, который угрожал взорвать Кабмин, проведут психиатрическую экспертизу

Об этом он сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, в ходе следствия станет ясно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства.

"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза", - сообщил Монастырский.

Министр отметил, что граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди.

Напомним, сегодня в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет. Менее чем через час злоумышленника задержали.