В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать здание правительства
Полиция Украины задержала мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать её в здании Кабмина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украина 24".
Мужчину уговорили сдаться и уже задержали. Он извинился перед полицейскими.
Вот как сейчас выглядит пространство около Кабмина.
Напомним, сегодня в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет.
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