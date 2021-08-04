В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать здание правительства

Фото из открытых источников

Полиция Украины задержала мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать её в здании Кабмина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

Мужчину уговорили сдаться и уже задержали. Он извинился перед полицейскими.

Вот как сейчас выглядит пространство около Кабмина.

Напомним, сегодня в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет.