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04 августа 2021, 11:34 80

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать здание правительства

04 августа 2021, 11:34 80
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Фото из открытых источников
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Полиция Украины задержала мужчину с гранатой, угрожавшего взорвать её в здании Кабмина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

Мужчину уговорили сдаться и уже задержали. Он извинился перед полицейскими.

Вот как сейчас выглядит пространство около Кабмина.

Напомним, сегодня в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет.

Кабмин Украина Киев Граната Столица

 
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