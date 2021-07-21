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21 июля 2021, 16:47 221

Во Львовском аэропорту взрывчатки не нашли: в забытой сумке был ноутбук

21 июля 2021, 16:47 221
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Фото Нацполиции
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Подозрительную сумку, в которой могла быть взрывчатка, специалисты-взрывотехники вывезли и обезвредили за пределами помещения аэропорта

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

Было эвакуировано более 300 человек - работников и пассажиров. Полицейские обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Подозрительную сумку, в которой могла быть взрывчатка, специалисты-взрывотехники, соблюдая все меры безопасности и используя спецоборудование, вывезли и обезвредили за пределами помещения аэропорта, - говорится в сообщении.

Предварительно, взрывчатки в сумке не обнаружено.

Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Также полицейские прокомментировали СМИ, что установили женщину, которая была владелицей забытой сумки. Владелица рассказала, что в сумке был ноутбук. Женщине ничего не угрожает.

Установлена личность женщины, которая забыла в аэропорту сумку. Ей ничего не угрожает. Человек случайно забыл сумку. По ее словам, там был ноутбук, - сказали в полиции.

Уголовное дело правоохранители по данному факту не открывали.

Нечего открывать, человек забыл сумку. Там не было взрывчатки. Ничего не произошло, но полиция должна была проверить информацию о подозрительном предмете. Сумка была обезврежена, потому что для ее проверки была угроза, - добавили правоохранители.

Как сообщалось, сегодня из аэропорта Львова эвакуировали людей и персонал: искали взрывчатку.

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