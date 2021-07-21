В Одессе задержали злоумышленника, сбежавшего из СИЗО
В Одессе задержали заключенного Сергея Кутафина, сбежавшего 20 июля из следственного изолятора
Как сообщили в пресс-службе Одесской полиции, злоумышленника поймали в Малиновском районе города, пишет RegioNews.
"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли", - говорится в сообщении.
Задержанный в настоящее время находится в отделе полиции.
Правоохранители отметили, что кроме уже назначенного судом наказания за кражу, злоумышленник будет отвечать и за побег из-под стражи по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что Кутафин сбежал из СИЗО накануне.
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