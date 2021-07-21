В Одессе задержали злоумышленника, сбежавшего из СИЗО

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В Одессе задержали заключенного Сергея Кутафина, сбежавшего 20 июля из следственного изолятора

Как сообщили в пресс-службе Одесской полиции, злоумышленника поймали в Малиновском районе города, пишет RegioNews.

"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли", - говорится в сообщении.

Задержанный в настоящее время находится в отделе полиции.

Правоохранители отметили, что кроме уже назначенного судом наказания за кражу, злоумышленник будет отвечать и за побег из-под стражи по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что Кутафин сбежал из СИЗО накануне.