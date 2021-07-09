"Голосеевскому" стрелку избрали меру пресечения
Суд 9 июля избрал меру пресечения мужчине, который 7 июля устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заседание суда.
"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.
Подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток.
Напомним, 7 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба, в результате чего пострадали правоохранители. Впоследствии "голосеевского стрелка" задержали.
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