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09 июля 2021, 16:59 219

"Голосеевскому" стрелку избрали меру пресечения

09 июля 2021, 16:59 219
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Фото из открытых источников
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Суд 9 июля избрал меру пресечения мужчине, который 7 июля устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заседание суда.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.

Подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток.

Напомним, 7 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба, в результате чего пострадали правоохранители. Впоследствии "голосеевского стрелка" задержали.

суд

 
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