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09 липня 2021, 16:59 219

"Голосіївському" стрілку обрали запобіжний захід

09 липня 2021, 16:59 219
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Фото з відкритих джерел
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Суд 9 липня обрав запобіжний захід чоловіку, який 7 липня влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва

Про це пише RegioNews з посиланням на засідання суду.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена", - заявила суддя.

Підозрюваного у пораненні поліцейського та цивільного арештували на 60 діб.

Нагадаємо, 7 липня в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок чого постраждали правоохоронці. Згодом "голосіївського стрілка" затримали.

суд

 
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