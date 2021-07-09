"Голосіївському" стрілку обрали запобіжний захід
Суд 9 липня обрав запобіжний захід чоловіку, який 7 липня влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва
Про це пише RegioNews з посиланням на засідання суду.
"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена", - заявила суддя.
Підозрюваного у пораненні поліцейського та цивільного арештували на 60 діб.
Нагадаємо, 7 липня в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок чого постраждали правоохоронці. Згодом "голосіївського стрілка" затримали.
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