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17 июня 2021, 11:51 5

С начала лета на водоемах в Украине погибли более полусотни человек

17 июня 2021, 11:51 5
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Фото: из открытых источников
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За первые 16 суток июня на водоемах Украины погибли 52 человека, 14 из них - дети. Спасатели обеспокоены такой жуткой статистикой и призывают людей относиться к собственной безопасности более ответственно

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Жуткая статистика, что свидетельствует о безразличном отношении граждан к вопросам собственной безопасности во время пребывания на водоемах, а также легкомысленного отношения взрослых к безопасности молодого поколения", - говорится в сообщении.

Так, только за минувшие сутки, 16 июня, утонуло четверо взрослых и двое детей. В частности, на озере Прудник в Днепровском районе Киева водолазно-спасательным отделением на расстоянии 10 м от берега и на глубине 3 м обнаружено, изъято из воды и передано работникам полиции тело гражданина 2002 г. р., который утонул во время купания, предварительно, после употребления спиртных напитков.

В этот же день в г. Червоноград Львовской области на р. Солокия работниками местной спасательной станции обнаружено и изъято из воды тело подростка 2007 г. р., местного жителя.

Еще один подросток 2006 г. р. утонул из-за нарушения правил поведения на воде в г. Покровске Донецкой области на городском пруду №2.

Спасатели обеспокоены такой статистикой. Жара, царящая в Украине, заставляет людей искать пристанище у воды, а любой водоем, особо не оборудованный для купания, представляет смертельную угрозу", - добавили в ведомстве.

Напомним, 2 июня в селе Каменка Стрыйского района во время экскурсии погиб 12-летний парень, упавший в водопад.

ГСЧС вода жертва спасатели дети

 
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