Зеленский уволил главу РГА на Киевщине
Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Петрука с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Киевской области
Соответствующее распоряжение №504/2021-рп опубликовано на сайте главы государства, пишет RegioNews.
"Уволить Петрука Евгения Викторовича с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "о местных государственных администрациях”, - говорится в документе.
Напомним, недавно Зеленский назначил "слугу народа" главой районной администрации Днепра.
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