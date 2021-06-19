Зеленский уволил главу РГА на Киевщине

Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом

17 июня 2021

Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту

Призрак сепаратистского "народовластия", который в 2014 году вышел в виде "народных республик", теперь трансформировался в формат фейковых/параллельных "советов", которые постепенно от практических во...