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19 июня 2021, 15:15 210

Зеленский уволил главу РГА на Киевщине

19 июня 2021, 15:15 210
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Петрука с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Киевской области

Соответствующее распоряжение №504/2021-рп опубликовано на сайте главы государства, пишет RegioNews.

"Уволить Петрука Евгения Викторовича с должности председателя Васильковской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "о местных государственных администрациях”, - говорится в документе.

Напомним, недавно Зеленский назначил "слугу народа" главой районной администрации Днепра.

Украина Владимир Зеленский увольнение президент Киевская область

 
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