Обещал "крышевать" салон красоты: в Киеве майор полиции попался на взятке

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила на взяточничестве в Киеве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал у владелицы салона красоты 3 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства и за "крышевание" ее предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали фигуранта в Дарницком районе рядом с салоном красоты во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, недавно работники Нацполиции задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук за вымогательство взятки.