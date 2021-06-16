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16 июня 2021, 19:05 1299

Обещал "крышевать" салон красоты: в Киеве майор полиции попался на взятке

16 июня 2021, 19:05 1299
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Фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила на взяточничестве в Киеве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал у владелицы салона красоты 3 тыс. долларов США за закрытие уголовного производства и за "крышевание" ее предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали фигуранта в Дарницком районе рядом с салоном красоты во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, недавно работники Нацполиции задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук за вымогательство взятки.

Украина взятка Киев полиция Столица

 
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