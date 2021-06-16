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16 червня 2021, 19:05 1285

Обіцяв "кришувати" салон краси: у Києві майор поліції погорів на хабарі

16 червня 2021, 19:05 1285
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Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила на хабарництві у Києві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у власниці салону краси 3 тис. доларів США за закриття кримінального провадження та за "кришування" її підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали фігуранта у Дарницькому районі поруч із салоном краси під час отримання усієї суми хабаря.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, нещодавно працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабаря.

Україна хабар Київ поліція Столиця

 
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