Обіцяв "кришувати" салон краси: у Києві майор поліції погорів на хабарі

Фото: СБУ

Служба безпеки викрила на хабарництві у Києві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у власниці салону краси 3 тис. доларів США за закриття кримінального провадження та за "кришування" її підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали фігуранта у Дарницькому районі поруч із салоном краси під час отримання усієї суми хабаря.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, нещодавно працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабаря.