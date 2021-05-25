На Днепре в Киеве заметили неуправляемую баржу

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В столице на реке Днепр заметили неуправляемую баржу, дрейфовавшую по течению. Очевидец происшествия, который это заметил, вызвал патрульную полицию для урегулирования ситуации

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Мужчина, который это увидел, вызвал патрульных. Копы сообщили, что действительно баржа откуда-то оторвалась и сейчас просто хаотично себе плывет по течению", - говорится в сообщении.

Как стало известно позже, неуправляемую баржу удалось остановить, однако как отмечают очевидцы, похоже что она с чем-то столкнулась, поскольку кран судна упал.

Ранее сообщалось, что плавучий кран "Захарий", привлеченный к строительству вантового моста через Днепр в Запорожье, наткнулся на подводную скалу, в результате чего приостановил свою работу.