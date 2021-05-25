11:47  25 мая
НАПК направило в суд протоколы на двух нардепов из ОПЗЖ
11:29  25 мая
В Ужгороде обнаружили иностранца из санкционного списка СНБО
08:11  25 мая
Сутки в ООС: боевики применили ракетный комплекс против мирных жителей
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 11:12 343

На Днепре в Киеве заметили неуправляемую баржу

25 мая 2021, 11:12 343
Читайте також українською мовою
Фото: KyivOperativ
Читайте також
українською мовою

В столице на реке Днепр заметили неуправляемую баржу, дрейфовавшую по течению. Очевидец происшествия, который это заметил, вызвал патрульную полицию для урегулирования ситуации  

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Мужчина, который это увидел, вызвал патрульных. Копы сообщили, что действительно баржа откуда-то оторвалась и сейчас просто хаотично себе плывет по течению", - говорится в сообщении.

Как стало известно позже, неуправляемую баржу удалось остановить, однако как отмечают очевидцы, похоже что она с чем-то столкнулась, поскольку кран судна упал.

Ранее сообщалось, что плавучий кран "Захарий", привлеченный к строительству вантового моста через Днепр в Запорожье, наткнулся на подводную скалу, в результате чего приостановил свою работу.

Киев корабли полиция Днепр река

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram