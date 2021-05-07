Плавучий кран "Захарий" снова попал впросак, на этот раз в Запорожье

Предыдущий раз кран упал в Киеве во время строительства Подольского мостового перехода

Предыдущий раз кран упал в Киеве во время строительства Подольского мостового перехода

Фото: onurgroup.ua

Плавучий кран "Захарий", привлеченный к строительству вантового моста через Днепр в Запорожье, наткнулся на подводную скалу, в результате чего приостановил свою работу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Отмечается, что до аварии плавкран перевозил демонтированную старую мостовую опору к Кривой бухте. Авария же произошла из-за полученной неправильной информации относительно речного маршрута.

Было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу. В максимально быстрые сроки будет осуществлен ремонт поврежденной части крана и возобновлена работа по строительству моста", - отметил представитель компании Onur Александр Цвященко.

Отмечается, что отремонтировать поврежденную часть крана и возобновить работы по строительству моста должны в максимально быстрые сроки.

Напомним, в 2012 году кран "Захарий" вывезли из столицы в Николаев для установки новой стрелы.

Кран "Захарий" - несамоходный плавучий кран грузоподъемностью 680 тонн, один из самых мощных кранов Украины. Его использовали при строительстве Подольского моста в Киеве, но в ноябре 2011 года он упал (команда работников не пострадала). Получив серьезные повреждения стрела крана была демонтирована и направлена на металлолом. Кран подняли только в 2012 году, в 2014 году отремонтировали. С мая 2017 он был в Стамбуле. Но в январе 2021 прибыл в Запорожье для строительства нового моста.