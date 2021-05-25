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25 травня 2021, 11:12 340

На Дніпрі у Києві помітили некеровану баржу

25 травня 2021, 11:12 340
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Фото: KyivOperativ
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У столиці на річці Дніпро помітили некеровану баржу, що дрейфувала за течією. Очевидець події, який це помітив, викликав патрульну поліцію для врегулювання ситуації  

Як передає RegioNews, про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

Чоловік, який це побачив, викликав патрульних. Копи повідомили, що дійсно баржа звідкілясь відірвалася і зараз просто хаотично собі пливе по течії", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо пізніше, некеровану баржу вдалося зупинити, однак як зазначають очевидці, схоже що вона з чимось зіштовхнулася, оскільки кран судна впав.

Раніше повідомлялось, що плавучий кран "Захарій", залучений до будівництва вантового мосту через Дніпро в Запоріжжі, натрапив на підводну скелю, в результаті чого призупинив свою роботу.

Київ кораблі поліція Дніпро річка

 
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