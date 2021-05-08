В МВД напомнили об ответственности за георгиевские ленты и запрещенную символику

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов

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В Министерстве внутренних дел напомнили, что за использование запрещенной в Украине символики предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

В частности, согласно статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за изготовление и пропаганду так называемых георгиевских лент предусматривается административная ответственность - штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Также за такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 436 -1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, почти половина украинцев считает, что из-за сговора Гитлера и Сталина была развязана Вторая мировая война.

Также сообщалось, что в Украине 9 мая будут обеспечивать порядок 11 тысяч правоохранителей.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, в этот день вступил в силу Акт военной капитуляции Германии, который был подписан 7 мая 1945 года.