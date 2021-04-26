Взрыв в доме на Позняках: пяти работникам "Киевгаза" объявили подозрение

Один из подозреваемых скрывается на временно оккупированных территориях

Один из подозреваемых скрывается на временно оккупированных территориях

Фото: ГСЧС

Правоохранители объявили о подозрении пяти должностным лицам "Киевгаза" по факту взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, который произошел в июне прошлого года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что согласно заключению судебной экспертизы, работники "Киевгаза" во время поверки счетчиков в доме допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов.

В результате нарушения вышеупомянутых норм законодательства 21.06.2020 произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмирования 3 человек. Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн", - говорится в сообщении.

26 апреля 2021 года по результатам расследования первому заместителю председателя правления "Киевгаза", трем главным инженерам Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда было сообщено о подозрении.

Суд избрал для них меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет.

Кроме того, правоохранители разыскивают еще одного подозреваемого по этому делу, который из августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.