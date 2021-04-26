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26 апреля 2021, 15:59 27

Киев до конца недели выйдет из "красной" зоны карантина, - Степанов

26 апреля 2021, 15:59 27
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По словам министра, ситуация с заболеваемостью в столице постепенно стабилизируется
По словам министра, ситуация с заболеваемостью в столице постепенно стабилизируется
Фото: Минздрав
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Уже до конца этой недели Киев покинет "красную" зону карантина.

Об этом "Стране" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Киев уже выходит из красной зоны. Думаю, точно до конца этой недели это произойдёт", - заявил Степанов.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в столице постепенно стабилизируется.

Ранее сообщалось, планируют ли в столице продолжать обучение школьников летом.

Украина Киев карантин Максим Степанов зона

 
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