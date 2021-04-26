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Вибух у будинку на Позняках: п'ятьом працівникам "Київгазу” оголосили підозру
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26 квітня 2021, 16:55 11

Вибух у будинку на Позняках: п'ятьом працівникам "Київгазу” оголосили підозру

26 квітня 2021, 16:55 11
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Один із підозрюваних переховується на тимчасово окупованих територіях
Один із підозрюваних переховується на тимчасово окупованих територіях
Фото: ДСНС
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Правоохоронці оголосили про підозру п’ятьом службовим особам "Київгазу" за фактом вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві, який стався у червні минулого року.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що відповідно до висновку судової експертизи, працівники "Київгазу” під час повірки лічильників у будинку допустили порушення вимог низки нормативно-правових актів.

В результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21.06.2020 відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей. Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

26 квітня 2021 року за результатами розслідування першому заступнику голови правління "Київгазу”, трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці було повідомлено про підозру.

Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний браслет.

Крім того, правоохоронці розшукують ще одного підозрюваного у цій справі, який з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

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