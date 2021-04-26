Полиция закрыла в Киеве еще два ресторана из-за нарушения карантина
В Киеве за нарушение карантинных ограничений закрыли еще два ресторана.
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, всего в столице составили 24 административных протокола в отношении руководителей учреждений из-за нарушения карантина.
Так, 25 апреля были закрыты Рестораны "Редкая птица" на улице Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на улице Шота Руставели, 16.
"В целом группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамент муниципальной безопасности КГГА и полиция Киева проверили 20 ночных заведений на соблюдение карантинных требований. На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП", - сообщили в КГГА.
Санкции статьи предусматривают штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение - от 34 до 170 тысяч грн.
Напомним, ранее в Киеве полиция обнаружила более полусотни ресторанов-нарушителей карантина.