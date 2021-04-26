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26 апреля 2021, 11:52 637

Полиция закрыла в Киеве еще два ресторана из-за нарушения карантина

26 апреля 2021, 11:52 637
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Эти заведения расположены в центре столицы
Эти заведения расположены в центре столицы
Фото из открытых источников
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В Киеве за нарушение карантинных ограничений закрыли еще два ресторана.

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, всего в столице составили 24 административных протокола в отношении руководителей учреждений из-за нарушения карантина.

Так, 25 апреля были закрыты Рестораны "Редкая птица" на улице Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на улице Шота Руставели, 16.

"В целом группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамент муниципальной безопасности КГГА и полиция Киева проверили 20 ночных заведений на соблюдение карантинных требований. На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП", - сообщили в КГГА.

Санкции статьи предусматривают штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение - от 34 до 170 тысяч грн.

Напомним, ранее в Киеве полиция обнаружила более полусотни ресторанов-нарушителей карантина.

Киев карантин полиция нарушение ресторан

 
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