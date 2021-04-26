В столице женщину покусала бешеная лиса

Сейчас животное мертвое, а женщина лечится

Сейчас животное мертвое, а женщина лечится

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в г. Киеве, пишет RegioNews.

Известно, что животное, которое болело бешенством, заметили еще 17 апреля. Тогда она покусала женщину и скрылась. Потерпевшая сейчас лечится. 18 апреля нашли труп животного.

"Согласно информации Объединения ветеринарной медицины в г. Киеве 19 апреля в отдел по борьбе с бешенством животных был доставлен труп лисы сотрудником Команды спасения животных "КАРГ", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе в г. Киеве предупредили местных жителей об опасности бешенства, отметив, что случаев выздоровления от этой болезни пока не зафиксировано.

Напомним, ранее стало известно, когда в Киеве решат ослабить карантин.