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26 апреля 2021, 13:53 19

В столице женщину покусала бешеная лиса

26 апреля 2021, 13:53 19
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Сейчас животное мертвое, а женщина лечится
Сейчас животное мертвое, а женщина лечится
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В Голосеевском районе Киева бешеная лиса, спрятавшись за досками, укусила местную жительницу.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в г. Киеве, пишет RegioNews.

Известно, что животное, которое болело бешенством, заметили еще 17 апреля. Тогда она покусала женщину и скрылась. Потерпевшая сейчас лечится. 18 апреля нашли труп животного.

"Согласно информации Объединения ветеринарной медицины в г. Киеве 19 апреля в отдел по борьбе с бешенством животных был доставлен труп лисы сотрудником Команды спасения животных "КАРГ", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе в г. Киеве предупредили местных жителей об опасности бешенства, отметив, что случаев выздоровления от этой болезни пока не зафиксировано.

Напомним, ранее стало известно, когда в Киеве решат ослабить карантин.

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