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21 апреля 2021, 14:54 4120

В Киеве задержали мужчину, ограбившего и изнасиловавшего женщину

21 апреля 2021, 14:54 4120
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Злоумышленник является уроженцем Николаевщины
Злоумышленник является уроженцем Николаевщины
Фото из открытых источников
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В Киеве полиция задержала уроженца Николаевщины по подозрению в изнасиловании и ограблении киевлянки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

К стражам порядка обратилась 19-летняя киевлянка с заявлением о том, что на улице Железнодорожной наглядно знакомый мужчина ее изнасиловал и ограбил. Было выяснено, что накануне девушка познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь в поиске работы. Однако во время личной встречи он применил к киевлянке силу и изнасиловал, а после содеянного забрал из ее сумочки деньги и мобильный телефон и скрылся.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и обнаружили у него вещи заявительницы. Вещественные доказательства изъяли, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за грабеж уроженец Николаевщины, 1989 года рождения", - рассказали в полиции.

По факту было начато уголовное производство по статьям об изнасиловании и грабеже. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Напомним, в Киеве обокрали квартиру судьи после подачи декларации.

Украина Киев полиция изнасилование Ограбление

 
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