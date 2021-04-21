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21 квітня 2021, 14:54 4127

У Києві затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував жінку

21 квітня 2021, 14:54 4127
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Зловмисник є уродженцем Миколаївщини
Зловмисник є уродженцем Миколаївщини
Фото з відкритих джерел
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У Києві поліція затримала уродженця Миколаївщини за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні киянки.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу столичної поліції.

До правоохоронців звернулася 19-річна киянка із заявою про те, що на вулиці Залізничній наглядно знайомий чоловік її зґвалтував та пограбував. Було з'ясовано, що напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу у пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.

"Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та виявили у нього речі заявниці. Речові докази вилучили, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за грабіж уродженець Миколаївщини, 1989 року народження", - розповіли в поліції.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтями про зґвалтування та грабіж. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у Києві обікрали квартиру судді після подання декларації.

Україна Київ поліція згвалтування Пограбування

 
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