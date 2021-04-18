В Киеве зарезали продавца цветов

Убийцу разыскивает полиция

Убийцу разыскивает полиция

Фото из открытых источников

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", пишет RegioNews.

Происшествие случилось на Лесном проспекте. Предварительно, мужчина восточной внешности, 30-40 лет скончался от ножевых ранений. Тело нашли возле магазина, в котором работал погибший.

На месте происшествия работали правоохранители, они также останавливали машины для проверки - у полицейских есть ориентировки на предполагаемого убийцу.

В Киеве произошло убийство мужчины (ВИДЕО 18+) На Лесном массиве города Киева на Лесном проспекте произошло убийство. Погибший восточной внешности 35 лет работал в магазине цветов, у которого тело с ножевыми ранениями обнаружили. Местные жители говорят, что парень был приветлив. На месте убийства продолжаются следственные действия. Сейчас патрульные полицейские останавливают автомобили на Лесном массиве для проверки ориентировки на убийцу, которое они получили. Posted by Стражи эспрессо on Saturday, April 17, 2021

Напомним, на Ровенщине 17-летний парень убил почтальона из-за денег, которые она принесла его бабушке.