В Киеве обнаружили подпольную мастерскую, где изготавливали боеприпасы

Злоумышленники организовали каналы сбыта боеприпасов

Злоумышленники организовали каналы сбыта боеприпасов

Фото: Офис генпрокурора

В Киеве задержали группу лиц, которые оборудовали подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов в больших размерах, а также занимались их продажей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, правоохранители получили информацию о том, что на территории Шевченковского района Киева четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют мастерскую для переработки оружия с целью продажи.

Деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию, а в дальнейшем их реализации через различные каналы", - говорится в сообщении.

Работники прокуратуры, СБУ и Нацполиции провели обыски по месту жительства злоумышленников, а также в заброшенном цеху одного из заводов в Дарницком районе, где обнаружили подпольную мастерскую.

Правоохранители изъяли около 60 картонных коробок с упаковками патронов к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пыжконтейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими пулями, 12 пулелейок, 9 станков и другие вещественные доказательства", - добавили в прокуратуре.

Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу. Сейчас двое человек задержаны, решается вопрос об уведомлении им о подозрении.

Напомним, СБУ блокировала незаконные поставки угля с "ДНР": деньги шли на поддержку боевиков.