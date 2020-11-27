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27 листопада 2020, 13:27 685

У Києві виявили підпільну майстерню, де виготовляли боєприпаси

27 листопада 2020, 13:27 685
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Зловмисники організували канали збуту боєприпасів
Зловмисники організували канали збуту боєприпасів
Фото: Офіс генпрокурора
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У Києві затримали групу осіб, які обладнали підпільну майстерню із  виготовлення боєприпасів у великих розмірах, а також займалися їх продажем.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, правоохоронці отримали інформацію про те, що на території Шевченківського району Києва четверо осіб зберігають боєприпаси та вогнепальну зброю, а також мають майстерню для переробки зброї з метою продажу.

Діяльність цієї групи полягала у скупці комплектуючих пристроїв для виготовлення набоїв та боєприпасів до вогнепальної зброї, а в подальшому їх реалізації через різноманітні канали”, - йдеться в повідомленні.

Працівники прокуратури, СБУ та Нацполіції провели обшуки за місцями проживання зловмисників, а також у покинутому цеху одного із заводів у Дарницькому районі, де виявили підпільну майстерню.

Правоохоронці вилучили близько 60 картонних коробок з упаковками набоїв до гладкоствольної зброї, 57 мішків та 8 коробок із пижконтейнером, 15 ящиків із гільзами для мисливської зброї, понад 6,5 тис мисливських набоїв, пластикові ємності зі свинцем та порохом, упаковки із сипучими речовинами, близько 130 пляшок, наповнених металевим дробом та металевими шарами, 12 пулелейок, 9 станків та інші речові докази”, - додали в прокуратурі.

Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу. Наразі двоє осіб затримано, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, СБУ блокувала незаконні поставки вугілля з "ДНР": гроші йшли на підтримку бойовиків.

Офіс генпрокурора обшук Київ кримінальна справа затримання Боєприпаси
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