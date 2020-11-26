СБУ разоблачила чиновников, которые присвоили почти 20 млн из средств госпредприятия
Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения на Запорожье урожая государственного предприятия, которое подчиняется Национальной академии аграрных наук.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Должностные лица сельхозпредприятия вступили в сговор с менеджментом коммерческой структуры. С 2016 года чиновники, без обязательного согласования с Академией, заключали с бизнесменами договоры, согласно которым продавали права на будущий урожай", - сообщили оперативники.
Установлено, что по коррупционной схеме коммерсанты покупали продукцию у госпредприятия фактически по стоимости семян. Выращенный урожай дельцы реализовывали по рыночным ценам. Убытки государства только по двум договорам составляют почти 20 миллионов гривен.
Во время обысков в помещениях госпредприятия, коммерческой структуры и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые доказывают противоправную деятельность.
Директору госпредприятия, сейчас отстраненном от должности, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области.