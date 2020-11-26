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26 ноября 2020, 11:59 246

СБУ разоблачила чиновников, которые присвоили почти 20 млн из средств госпредприятия

26 ноября 2020, 11:59 246
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Директору госпредприятия, сейчас отстраненном от должности, сообщено о подозрении
Директору госпредприятия, сейчас отстраненном от должности, сообщено о подозрении
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения на Запорожье урожая государственного предприятия, которое подчиняется Национальной академии аграрных наук.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Должностные лица сельхозпредприятия вступили в сговор с менеджментом коммерческой структуры. С 2016 года чиновники, без обязательного согласования с Академией, заключали с бизнесменами договоры, согласно которым продавали права на будущий урожай", - сообщили оперативники.

Установлено, что по коррупционной схеме коммерсанты покупали продукцию у госпредприятия фактически по стоимости семян. Выращенный урожай дельцы реализовывали по рыночным ценам. Убытки государства только по двум договорам составляют почти 20 миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях госпредприятия, коммерческой структуры и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые доказывают противоправную деятельность.

Директору госпредприятия, сейчас отстраненном от должности, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области.

СБУ чиновники зерно уголовное дело предприятие
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