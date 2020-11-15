В Украине на избирательных участках дежурят более 5 тысяч полицейских

Они обеспечивают порядок на участках

Они обеспечивают порядок на участках

Фото: Нацполиция Украины

Для обеспечения публичной безопасности и порядка на территории участков и охраны избирательной документации во время второго тура выборов 15 ноября привлечено более 5,2 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич, пишет RegioNews.

Фацевич отметил, что 15 ноября проходит второй тур выборов депутатов и председателей сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе государства. Сформировано 1074 избирательных комиссии, охрана которых осуществляется силами полиции.

Подчеркиваю оперативное и профессиональное реагирование на все заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Полиция остается вне политики, ведь наша основная задача - обеспечить законность избирательного процесса, – отметил Александр Фацевич.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, начался второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.

15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов – в 33 сельских совета.