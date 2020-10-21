Налоговая "накрыла" производство фальшивых антисептиков, которые закупала КГГА

Стоимость закупленных фальшивых дезсредств – более 19 млн грн

Стоимость закупленных фальшивых дезсредств – более 19 млн грн

Фото: Facebook

Налоговая милиция Главного Управления ДФС в г. Киеве разоблачила служебных лиц одного из столичных предприятий, которые поставляли некачественные средства дезинфекции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ДФС в г. Киеве.

Установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 фирма-нарушитель победила в конкурсных торгах, проводимых Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации на общую сумму свыше 19 млн грн.

Начиная с мая 2020 года фирма осуществляла реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам.

В ходе обысков изъято финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о фактах хищения бюджетных средств. Кроме того, в производственном помещении, расположенном в одном из населенных пунктов вблизи Киева, остановлено нелегальное производство фальсифицированных средств дезинфекции и изъято почти 1,2 тысячи л "готовой продукции".

Кроме того, изъято 1,2 т технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготовлялись так называемые "антисептики". Было изъято также оборудование, с помощью которого "товар" фасовали в розничную тару.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, образцы изъятого направлены на экспертизу с целью определения степени вреда, который может быть нанесен здоровью людей вследствие их использования.

СТОЛИЧНАЯ НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ ПРЕКРАТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ЗАКУПАЛИСЬ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ... Опубликовано ДФС в г. Киеве Среда, 21 октября 2020 г.

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